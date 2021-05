Mida teha, kui peale kütteperioodi on puitpõrandasse tekkinud praod?

Talvine kütmine kuivatab õhku

Eriti hull on loomuliku niiskuse kadumine põrandaküttega ruumides: parketi alt on põrand mitu kraadi soojem kui toa temperatuur. Ilma täiendava niisutamiseta hakkabki puit poole aasta kuivatamise järel pragunema. Pikapeale kaob parketist viimanegi veemolekul ja kondenseerub toaõhku. Sealt omakorda vuhiseb see läbi uste, ventilatsioonitorude, läbi seinte suure kiiruga õue. Kui me niiskust siseruumi juurde ei anna, on varsti käes põranda lõhki kuivamine.

Ettevaatlik peaks olema tegellikult juba põranda valimisel, sest on puiduliike, mis koos põrandaküttega kasutamiseks üldse ei sobigi (näiteks pöök ja vaher).

Peaksime olema õnnelikud, et elame parasvöötmes ning meil on võimalik osa saada looduse mitmekülgsusest. Meie suved on soojad (kohati +30°C), talved külmad (vahel –25°C). Vähem on aga teada tõsiasi, et sarnaselt temperatuuri muutustega kõigub väga suures vahemikus ka õhuniiskus. Isegi rohkem kui me seda arvata oskame. Millegipärast osatakse pigem karta suviselt sooja õhu rõskust, kui talvise õhu kuivust.

Tulenevalt välisõhu madalast temperatuurist vajab siseõhk talvel intensiivset kütmist. Kui eluruumides peaks suhteline õhuniiskus aasta läbi olema vahemikus 40–60%, siis talvised kütmised muudavad õhu oluliselt kuivemaks.

Kasutades lisaks tavaküttele ka elektrilisi puhureid või küttekehasid, võib talvine niiskusesisaldus õhus langeda isegi alla 20%. Seega võib iga talveperioodil puitpõrandasse tekkivat pragu võtta kui selget hoiatust liiga madalast õhuniiskusest ning kui märki sellest, et midagi tuleb õhuniiskuse tõstmiseks ette võtta. Lihtsaim viis seda teha on kasutada õhuniisutajat.

Foto: Unsplash

Kas pragude teke on normaalne?