KUULA | Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind!

5500 m2 sisemüügisaali ja 3500 m2 õuealaga Gardestis on mõeldud ka kõige nõudlikuma aedniku soovide peale, kus kaupade valimisel ei aja üks kompromiss teist taga. Tootevalik on lai nii praktilisemate aiatarvikute kui ka rohkem emotsioone ja silmailu loovate kaupade segmendis. Õigemini pole nende kahe piir alati sugugi selge ega peagi olema, sest aednikku huvitab ju ilus tervikpilt. Kuigi Eestis ammu tavapäraseks saanud e-kaubandus on ka Gardestis omal kohal, eelistavad paljud huvilised sellesama tervikpildi erinevaid aspekte just oma silmaga kaema tulla.

Suured lilleväljad ja haruldased taimed kutsuvad uudistama!

Gardestist leiab sel aastal veelgi rohkem vajalikku ja põnevat unistuste aia loomiseks. Need, keda sütitavad kaunid peenrad ja huvitavad taimed, leiavad Gardestist nüüd veelgi rohkem põnevaid ja eksootilisi taimi. Miks mitte proovida kasvatada hoopis Vahemere aia taimi, nagu sidruni- ja mandariinipuud, oliivipuud või bugenvillead?

Aiandusvaldkonnaga rohkem sina peal olevad inimesed teavad, et mulla- ja aiatööriistad on ühes sisukas kaupluses alles algus. Nii on Gardestis sarnaselt teiste Euroopa aianduskeskustega väärikalt esindatud lai valik grille, aiamööblit ja sisustuskaupu. Sellele lisanduvad toataimeosakond, lõikelillepood ja lemmikloomaosakond. Viimast võib külastada julgelt koos oma neljajalgse sõbraga.

Toimiv e-pood on kahtlemata mugav valik kindlate tööriistade või taimede, näiteks võõrasemade või levinud õunapuusortide soetamiseks, aga inimesed tahavad ikkagi tulla kohaepale taimi valima.

Ka see on üks paljudest põhjustest, miks isegi teises linnas elavad inimesed oma autole hääled sisse panevad ja Gardesti keskusesse kohapeale uudistama tulevad.