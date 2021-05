Häid põhjuseid, miks tasub sel hooajal aeda ohtralt lavendlit istutada

Lavendliõite kogumiseks tuleks õiekobarad maha lõigata enne nende avanemist ehk et siis, kui õied on alles nupus. Parim korjeaeg on ennelõunal ja kindlasti tuleks õite korjamiseks valida kuiv ja päikeseline päev. Kuivamiseks vajavad õisikud varjulist õhurikast kohta, kõige parem on need puntidena üles riputada. Kui õisikud on täielikult kuivanud, hõõrutakse õied vartelt maha ning säilitatakse õhukindlalt suletud läbipaistmatus anumas.