ENNE JA PÄRAST | Avalikust käimlast sai stiilne kodu

Avaliku tualetina kasutusel olevad ruumid hakkasid arhitektile silma siis, kui ta oli just omandanud arhitektidiplomi Glasgow Kunstikoolist ja otsis huvitavaid väljakutseid. Jane’i võlus idee luua midagi uut hüljatud paika.

Mahajäetud käimlaruumide peale sattudes oli Jane’i esmane ülesanne välja selgitada, kes on kõnealuse kinnistu omanik ja kas see on üldse saadaval. Väljaselgitamisprotsess vältas pikalt ja kui vastus lõpuks käes, ilmnes uus takistus — kas endisele käimlakinnistule möönatakse üldse ehitusluba ning mis otstarbel. Mõned aastad hiljem tulid vanad käimlaruumid lõpuks ametlikult müüki ning Jane sõlmis kauaoodatud ostutehingu. Seejärel asus naise realiseerima oma unistust luua sinna endale kodu.