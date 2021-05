Bauroci sõnul on võimalik uus kodu ehitada terviklahendusena. Mida tuleb terviklahenduse all mõista ja miks see hea on?

„Meie materjali eeliseks on see, et poorbetoonist plokid on korraga nii kandvaks kui ka soojust isoleerivaks materjaliks. See tähendab, et kõik sõlmed ja liitumised on lihtsad ja tihedad ning miski ei puhu läbi. Kui me räägime kivimajast, siis ikka sellest, kus lisaks seintele on ka vahe- ja katuslaed kivist ehk poorbetoonist laepaneelidest,” selgitab Kerde.