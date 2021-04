Mis on nutipostkast ja kuidas see töötab?

• Lihtne. Kasutajaliides on spetsiaalselt loodud nii, et see oleks kõikide osaliste jaoks kiire ja hõlpsasti kasutatav. Kulleril pole vaja mingit spetsiaalset rakendust ega pääsukoodi. Kuller lihtsalt avab sobiva lahtri, paneb saadetise sisse ja sulgeb kaane. Kasutusele võetud lahter lukustub peale saadetise sisestamist.

• Avatud lahendus. ParcelSea nutipostkast on integratsioonivaba ja avatud lahendus, kuhu saavad pakke jätta kõik kullerettevõtted, koju tarnivad toidupoed ning eraisikud. See tähendab, et saad anda sõpradele ja pereliikmetele turvalise juurdepääsu oma isiklikule nutipostkastile pakkide kättetoimetamiseks või välja võtmiseks näiteks siis, kui ise eemal viibid. Nutipostkasti saab avada PIN-koodiga või nutipostkastile SMS-i saates.

ParcelSea nutipostkast on nii insenertehniliselt kui ka tehnoloogiliselt innovaatiline, kuid meie eesmärk on muuta kaupade tellimine ja kättesaamine kõikide osaliste jaoks mugavamaks. Oleme algusest peale soovinud, et meie toote kasutamine oleks kõigi jaoks võimalikult lihtne ja intuitiivne.

Tehnoloogiline võimekus on loomulikult oluline, kuid lähtume põhimõttest, et tehnoloogia peab tegema elu kergemaks, mitte keerulisemaks.

Kas nutikas tähendab seda, et selle taga on väga keeruline tehnoloogia?

Nutipostkast on kergesti kasutatav ja turvaline pakkide koju tellimiseks mõeldud lahtritega isiklik pakiautomaat, mis on mõeldud nii kirjadele, ajalehtedele, erineva suurusega pakkidele (L, M, XS) kui ka toidukaupadele.

ParcelSea nutipostkast on Eestis välja töötatud uudse ja pilkupüüdva disainiga isiklik pakiautomaat, mis võtab sinu eest koju tellitud pakid vastu. Nutipostkasti kasutamise eelduseks on kaupmeeste tarnepiirkonnas asumine ja kojuveo teenuse kasutamine.

Ajast tingituna saadetakse tavakirju ja tellitakse paberajalehti üha vähem. Samal ajal on aga arenenud e-kaubandus ja suure arenguhüppe läbi teinud pakimajandus. Kuigi väiksemad saadetised mahuvad ka tavalisse postkasti, on enamik pakke tavapostkastide jaoks liiga suured. See tekitab vajaduse suurema ja nutikama postkasti järele.

• Kolm lahtrit. ParcelSea kodupakiautomaat koosneb kolmest erineva suurusega lahtrist (L, M, XS) ja tavapärasest kirjapostkastist. L-lahtri põhjas asub ka termokast, kuhu saab panna külma vajavad kaubad. Termokast kaitseb toitu välistemperatuuri mõju eest 2–4 tundi.

• Nutikas. Nutipostkast lubab tarnimise automaatselt, kui konkreetne lahter on tühi. Sina saad SMS-teavituse, kui pakk on postkasti jõudnud. Samuti on põnev ka kasti innovaatiline tulevik – lähitulevikus saab selle kaudu ka pakke ära saata.

• Turvaline. ParcelSea postkast on valmistatud terasest ja on kindlalt maa külge kinnitatud. Unikaalse koodiga saad pakkidele ligi vaid sina ja kulleril on ligipääs vaid tühjadele lahtritele. Kui nutipostkast sisaldab juba pakke, pääseb sellele juurde ainult siis, kui omanik on selle lukust lahti teinud.

• Garantii. Rendimudeli puhul on see ParcelSea vara ja kui midagi peakski juhtuma, siis asendame nutipostkasti. Ostetud pakiautomaadil kestab garantii 2 aastat.

• Ilmastikukindel. Sinu saadetised ja toit on turvaliselt ilmastiku eest hoitud. Tihendid takistavad vee ja tolmu sissetungimist ka kõige vihmasematel päevadel. Samuti oleme nutipostkasti testinud erinevates tingimustes ja praegu on meie postkasti töötemperatuur –25 kuni +60 kraadi.

• Paigaldamine. Isiklikku pakiautomaati on väga lihtne paigaldada ja sellega oleme rendimudeli puhul ka abiks. Kui sul on lukustatud aed või hoovis koer, siis peaks postkast jääma aiast tänavapoolsele alale. Kui ligipääsetavus ja ohutus on tagatud, võib nutipostkasti paigutada ka hoovi ning ka kaldpinnale.

Sa ei ole kindel, kas nutipostkast tasuks end ära?

Vaata, kas need 10 põhjust nutipostkasti soetamiseks kõnetavad sind. Kui tunned, et ParcelSea nutipostkast on täpselt see, mis sinu elu lihtsamaks muudaks, siis tutvu ParcelSea nutipostkastiga lähemalt ja esita tellimus.