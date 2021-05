Häid nippe, kuidas köögis ja vannitoas katlakivi ja hallitusega võidelda

Kuidas hallitusest ja katlakivist vabaneda?

Katlakivi tekib tavaliselt kohtades, mis on veele kõige lähemal, nagu veekraan, kraanikauss, dušinurk jne. Hallitus võib aga tekkida seintele, põrandale ja lakke ning erinevatele pindadele, nagu puit, mööbel, toit ja ka plastik. Katlakivi eemaldamiseks piisab spetsiaalsete puhastusvahendite kasutamisest. Hallituse eemaldamine on aga keerulisem ülesanne, sest kui see juba kord tekib, hakkab ta kergesti levima ning isegi puhastamise järgselt tekib see sama koha peale uuesti. Kodus vohama hakkav hallitus ja haigused on omavahel lähedalt seotud — hallitus võib esile kutsuda köhimist, peavalu ning erinevaid hingamisteedega seotud haiguseid.

Eelkõige tasuks mõelda hallituse tekkimise ennetamisele, sest tagajärgedega tegelemine on keerulisem. Siin on mõned nõuanded:

- Tuvasta probleemsed piirkonnad. Pööra tähelepanu kohtadele, kuhu niiskus koguneb — olgu selleks kelder, pööning või vannitoa seinad. Kui leiad keskkonna, mis on hallituse tekkimiseks soodne, proovi see võimalikult kiiresti ära kuivatada ja selleks, et vältida edaspidist hallituse tekkimist, on soovitatav paigaldada ka niiskusekoguja.

- Eemalda niiskus. Ära jäta märgi esemeid pikemaks ajaks suletud ruumidesse (need tuleks kuivatada 48 tunni vältel). Kui vannitoa põrand saab liiga märjaks, tuleks see võimalikult kiiresti ära kuivatada. Lisaks ei ole hea ka toidujäätmeid kööki vedelema jätta, sest toidule tekkib hallitus üsna kiiresti ning võib ka õhu kaudu edasi levida. levib õhu kaudu kiiresti. Hallituse tekkimise vältimist aitab ka korralik ja pidev tubade tuulutamine.

- Hoolitse taimede eest. Taimede niiske muldpinnas on äärmiselt soodne koht hallituse tekkimiseks. Seetõttu ei tohiks taimi ka üle kasta ja teatud aja tagant tasuks puhastada ka lillepottide all olevaid taldrikuid.

Foto: Unsplash

Hallituse ja katlakivi puhastajad — millist valida?