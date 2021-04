HEA TEADA | Kas induktsioonpliit võib olla tervisele kahjulik?

Induktsioonpliidid töötavad tänu elektromagnetilisele induktsioonile, mis tähendab seda, et kuumutamine toimub elektromagnetilise välja abil. Elektrivoolu liikumise sagedus on 20–60 kHz ning selle protsessi tulemusena tekib magnetväli, mis läbib pliidiplaadi ja soojendab keedunõu põhja pöörisvooludega. Sellistel seadmetel põleti temperatuur praktiliselt ei muutu ning söögi valmistamise kiirus on palju tõhusam, kui muud tüüpi pliitidel.

Sellega seoses on paljud induktsioonpliidi kasutajad pead murdnud, kui ohutud on induktsioonpliidid inimese tervisele ja kas elektromagnetiline kiirgus on tervisele kuidagiviisi ohtlik?

Elektromagnetilise väljaga seotud ohtude kohta levib palju kuulujutte ja spekulatsioone: internetist võib leida väiteid, et paljud elektroonikaseadmed on vähktõve ja muude haiguste põhjustajaks või et see hävitab inimese biovälja, nõrgestades tema immuunsust. Tegelikkuses ei kinnita selliseid arusaamasid ükski uuring. Jah, on olemas mõned uuringud, mis kinnitavad tugeva elektromagnetilise kiirguse negatiivset mõjust inimkehale, kuid kodumasinate puhul pole keegi nende kahju tõestanud ja maailmas on neid kasutatud juba üle 30 aasta.

Kodumasinaid kasutatakse üsna piiratud aja jooksul ja kodus kokates ei veedeta tervet päeva pliidi taga. Lisaks töötab induktsioonpliidi loodud elektromagnetväli väikeses vahemikus (2–3 cm) ruumi pinna kohal, soojendades seega ainult poti või panni põhja. Seega võib kindlalt öelda, et seda tüüpi köögiseadmed on meie tervisele ohutud.

Ka teooriad, justkui induktsioonpliidil tehtud toiduained kaotaksid vitamiine ja mikroelemente, ei pea paika. Seda väidet ei ole seni veel ükski teadusuuring suutnud kinnitada.

