FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Kontsertmeistri töine nurgake pisikeses korteris

Konkursile laekusid pildid ühest omamoodi kodukontorist, mida kasutab muusikakoolis lastega töötav kontsertmeister. Klaviatuur on selles töönurgas täiesti olemas, kuid veidi teise funktsiooniga, kui enamikes kodudes. Eelmisel kevadel sai koju toodud “koroonaklaver”, mis ei meenuta disainilt liiga palju klaverit. Kõrvaklappidega harjutades ei sega musikaalne kontoriomanik naabreid, hoiab ennast vormis ja salvestab laste jaoks klaverisaateid. Tuba on korraga elu- ja magamistuba, nüüd siis veel ka töötuba. Kodu ise on väike, kokku umbes 25 ruutmeetrit ning sisustus on seetõttu multifunktsionaalne. Klaveritooliks hakkas endine esikupink, kuhu puhkeolekus mahub helitehnika ja vajalik istmekõrgendus, mille karkass on õpilase kingitus isa töökoja jääkmaterjalist ning mis on hiljem profi poolt polsterdatud. Vepsäläineni sisustuspoest leitud valgustit saab igale poole suunata nii, et see mängides ette ei jääks. Seinale leiti Homeart’i poest küünlahoidja, millele pakub seltsi üks roheline taimelaps. Raamaturiiul oli juba enne õiges kohas — nii tekkiski töine nurgake.