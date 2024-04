Ammuta inspiratsiooni Skandinaavia stiilis aedadest, rõdudest ja terrassidest

Kui skandinaavia stiilis kodud on põhjamaiselt karged ja valged, et viimnegi valguskiir tuppa püüda, siis kuidas on lood õueruumiga, kus valgusest just puudust pole? Kuigi siingi hinnatakse lihtsat joont, võluvad põhjamaised õuetoad mõnusa maaläheduse ja laheda aksessuaarivalikuga. Noppisime Instagramist ja Pinterestist mõned kõnekad fotod, millest oma õueruumi kujundamiseks häid ideid noppida.