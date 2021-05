Puidust aiamööbel uuele elule — kas õlitada või värvida üle?

Nagu ka õlitamise puhul, tuleb siin pind korralikult ette valmistada. Juhul, kui mööblit on ka eelnevalt värvitud, eemalda kooruv ja lahtine värv, täida puidupahtliga praod ning karesta pind liivapaberi (P120) või lihvimismasinaga. Välimööbli puhul on oluline selle suurem vastupidavus välistingimustele ning parema tulemuse saavutamiseks on enne värvimist soovitav kasutada ka krunti — see tuleks soetada kindlasti koos värviga ja jälgida, et tooted omavahel sobiksid. Nii krunti kui ka värvi valides tasub kindlasti silmas pidada, et need oleksid mõeldud välistingimustes kasutamiseks ja peaksid vastu suvistele vihmahoogudele ja lõõskavale päikesele.