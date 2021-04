Kas korterit on mõtet enne müüki remontida?

Kõige parema ettekujutuse, kumb variant lõpuks suurema kasu tooks, annab see, kui arvutada välja korteri müügist saadav kasum mõlema stsenaariumi puhul. Milline on selles piirkonnas asuva remontivajava korteri tõenäoline müügihind? Milline on remonditud korteri müügihind samas piirkonnas? Meeles tuleb pidada, et remondile kuluv raha tuleks kindlasti hiljem müügist tagasi teenida. Kui aga remonditud korteri hind vähemalt selle võrra kõrgem ei tule, siis pole mõtet ka remontima hakata.

Ühtset vastust, kas üldse ja kui suures mahus on kasulik remontida, ei ole, kuid on aspekte, mida jälgida. Kui siiski on soov ja asjaolusid analüüsides tundub, et väike kõpitsemine tuleks kasuks, siis peaks jääma truuks levinud ütlusele „Lihtsuses peitub ilu“. Remont tuleks teha nii, et terves korteris oleksid pigem heledad toonid, erinevaid mustreid ning suuri kontraste tasub vältida. Inimeste maitsed on niivõrd erinevad, et sisustus, millega on väga julgelt katsetatud, võib hoopis paljud ostjad eemale peletada: see kitsendab ostjate võimalusi enda uut kodu oma nägemuse järgi sisustada. Kui aga korter on kenasti ja värskelt heledates toonides üle värvitud, vahetatud on uksed ja elektrijuhtmed, siis tekitab see avaruse ja soojuse tunde, mis paneb uusi ostjaid palju suurema tõenäosusega selle korteri ostu peale mõtlema.