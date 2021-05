VIDEO JA INTERVJUU ǀ Tiia Morfini elurikas tarbeaed Võrumaal

Enda kogemuse kohta ütleb Tiia, et “see ei olnud üldse nii, et ükspäev ärkasin üles ja mõtlesin, et nii teengi. See on pikem protsess olnud. Ma olen ise muutnud oma mõttemaailma ikka väga palju, sest ma olen algselt korraliku aianduskooli taustaga ja kõik mürgitamised ja kogu selline intensiivpõllumajandus. Ma tean sellest kõike, ma olen selle sees olnud ja õppinud. Ma olen vaikselt muutnud oma aia liigirikkaks, kuna ma näen, et see toimib niimoodi paremini.”

Mis on liigirikas aed?

Liigirikas aed ongi liigirikas aed. Aiandusinimesed ütlevad ka segaaiandus või -viljelus. Sul on maitsetaimed, lilled, köögiviljad, umbrohud — kõik kasvavad segamini. See annabki liigirikkuse, erinevad sordid. Siis ongi võimalik erinevatel kasuritel ja kahjuritel seal elada. Ma püüan suht segamini kasvatada ja ma jätan ka umbrohte kasvama, sest mõned umbrohud on väga maitsvad. Või siis väga kasulikud taimekaitseks. Lihtsalt kasvata kõike segamini ja ära ole liiga hoolas, siis ongi liigirikas aed.

Liigirikka aia valem on laiskus ja lohakus. Kui sa oled perfektsionist, siis unusta ära, et sinust saab liigirikka aia omanik. Siis on keeruline seda luua. Sa pead lihtsalt laskma murul kasvada ja ma arvan, et muru niitmine on kõige suurem asi, milles peab ennast tagasi hoidma. Isegi minul on sellega raskusi aeg-ajalt. Minu arust on muru niitmine kõige keerulisem asi, mida üldse teha saab. Tohutud töötunnid on võimalik kulutada muru niitmisele, ilma et sa saaksid sealt midagi. Süüa see ei sünni, suhu sa ei saa midagi panna, vaasi ei pane. Mitte midagi ei ole. Saad ainult mingi muruplatsi ja töötad tunde ja tunde. Sõidad Tallinnast Võrru, sul on seal aiamaa, hakkad seal niitma, niidad seal terve nädalavahetuse ja siis sõidad Tallinnasse tagasi. Kõige töömahukam peenar, mis sul aias on, on muru.

Kuidas Sa jõudsid liigirikka aia loomiseni?