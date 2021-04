FOTOD | Helge ja valge kodu šikilt dramaatilise musta värvi köögiga

Väike kahetoaline elamine läbis mõned aastad tagasi suurema renoveerimise ning selle käigus ühendati tilluke köök elutoaga ning eemaldati ka sein esiku ja köögi vahelt. Tulemuseks on avar ja voolavate üleminekutega elamine, kus on palju valgust.

Korteri seinad on valged ning põrandaid katab igas ruumis naturaalne harjatud ja õlitatud kuuselaud — seda ka köögis, kus on muidu tavaks põrandaid plaatida. Musta värvi köögimööbel loob heleda taustaga laheda ja šiki kontrasti. Ka köögi tagasein on plaaditud musta värvi plaadiga.