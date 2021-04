Hakkad aknaid vahetama? Kas valida puitaken, plastaken või puitalumiiniumaken?

Plastakna üheks suuremaks eeliseks on vastupidavus niiskusele. Samas ei talu plastik pikaajalist intensiivset päikest. Eriti suurt peavalu teevad omanikele lõuna- ja läänekaares, intensiivsema päikese meelevallas paiknevad (tumedad) aknad. Väiksema jäikusega plastakna profiili deformeerumine kuumenemise ja tihendi surve tagajärjel lihtsalt ei suuda sellega kaasnevatele mõjudele vastu panna. Tulemuseks on akna kuju muutused, millega kaasneb oluline akende soojapidavuse vähenemine. Suuremõõduliste avatavate akende ja rõduuste puhul lisanduvad ka vajumisest tingitud probleemid nagu käigutakistused ja läbipaindumised, mis muudavad akende kasutamise väga ebamugavaks.

Ka soojuspidavuse osas ei ole vahet, kumba akent eelistada. Keskmiselt on raami ja lengi pindala osakaal aknas vaid ca 20%-30% ning nende tähtsus võrreldes klaaspaketiga on seetõttu suhteliselt tagasihoidlik. Lisaks erinevustele aknamaterjalides, profiilide paksustes, tihenditele arvus ja koostekvaliteediis, on sageli oluliselt erinevad ka klaaspaketid ning nende soojusisolatsiooni näitajad. Seega ei olegi mõtet võrrelda oluliselt erinevaid aknatooteid. Kindlasti tuleks vaadata akende valikul kogu akna U-arvu, mis heal soojapidaval aknal peaks olema 1 W/m²K lähedal.

Igast materjalist on võimalik teha nii häid kui halbu aknaid, esmatähtaks on akende puhul kvaliteet. Kolmekordse paketiga puit-, plastik-, kui ka puitalumiiniumaknad on üldjuhul üsna helikindlad kui ka hästi soojapidavad ning tihti ei pruugi isegi üht tüüpi aken teisest oluliselt odavam olla. Valikut on turul palju ning arvamus, et puitaken on plastikaknast igal juhul kallim, ei pruugi alati paika pidada. Kvaliteetne plastaken võib mõnel juhul olla isegi kallim kui puitaken.

Puidust aknad on ka suurema jäikusega kui plastikust aknad ning neid on võimalik valmistada olulisemalt suuremas mõõdus kui plastikaknaid ja seda isegi avatavatena. Puidust aknad on võimalik aastakümnete pärast üle värvida, olgu siis vajaduseks hooldusvärvimine või lihtsalt soov värvi muuta. Samas on kvaliteetselt valmistatud puitaken hooldusvaba heledate värvitoonide puhul aastakümneid, tumedate värvitoonide puhul mõnevõrra vähem, kui aknad asuvad lõuna- või läänesuunas.

Plastikust aknad võivad olla soodsamad kui puidust aknad. Samas on plastikaknal ja plastikaknal ka vahe: võrrelda ei saa ainult hinda vaid jälgida tuleks ka sooja- ja mürapidavust akendel. Kvaliteetne ja soojapidav plastikaken on kallim kui madalama kvaliteedi ja kehvemate näitajatega plastikaken. Seega käärid hästi kvaliteetse plastikakna ja puitakna vahel polegi nii suured kui vähemkvaliteetse plastikakna ja puitakna vahel.

Kui puitaknaid on lihtne ka aastakümneid hiljem ise taastada ning nende välimuse parandamiseks ei ole vaja muud kui liivapaberit ja värvi, siis plastakende restaureerimine on omaette küsimus. Teoreetiliselt on plastiku renoveerimine võimalik, kuid see pole nii lihtsalt ja soodsalt teostatav kui puitakende puhul.

Mis on puitalumiiniumaken?

Puitaknad ja puitalumiiniumaknad on konstruktsioonilt sarnased. Erinevus seisneb selles, et kui puitakendel on akna alumised konstruktsioonid kaetud alumiiniumprofiiliga, siis puitalumiiniumaknad on kogu väliskonstruktsiooni ulatuses alumiiniumprofiiliga kaetud. Just see tagabki efektiivseima kaitse välismõjude eest.

Puitalumiiniumaknad on väga ilmastikukindlad aknad ja neil on vähene hooldusvajadus. Seestpoolt on aken naturaalne ning väljastpoolt värvitud alumiiniumprofiiliga. Alumiiniumpinda on lihtne puhastada ja kui aastaid hiljem peaks vajadus tekkima, on neid ka lihtne üle värvida. vajaduse korral kerge üle värvida.

Puitalumiiniumaknad on töödeldavad energiasäästlikult ning lõhkumise korral lihtsalt renoveeritavad. Akende tootmisel kasutatakse kolmekihilist liimpuitu, mis teeb akna eriti soojapidavaks. Kui plastikakna põhiline vaenlane on UV kiirgus, siis puitalumiiniumaken on UV-kiirgusele väga resistentne. Samuti võimaldab tehnoloogia toota väga “saledaid” aknaraame — nii sobituvad aknad avadele ka tingimustes, kus ruumi napib.

Puitalumiiniumaknad kipuvad olema reeglina kallimad kui puit- või plastikaknad, kuid arvestades nende eluiga ja hooldusvajadust, võib pikas perspektiivis krõbedam hind end igati õigustada. Ka on puitalumiiniumaknad heaks valikuks modernsema arhitektuuriga majade juures, kus ei ole soov kasutada puitu või plastikut ning eesmärgiks on saavutada veidi industriaalsema hõnguga välimus.

Artikli kirjutamisel on kasutatud Puitaknad.ee, kalesi.ee ja rekman.ee materjale