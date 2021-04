Millised on trendisuunad keraamiliste plaatide kirjus maailmas?

Ka on võimalik puitu imiteerivate plaatidega kujundada efektseid aktsentseinu nii elutuppa kui magamistuppa — teisisõnu kõikjale, kuhu on soov leida midagi erilist ja pilkupüüdvat, kuid samal ajal kergest hooldatavat.

Kui puidu enda kasutamine niisketes ruumides ei ole just kõige praktilisem valik, siis keraamilise plaadiga saab vannitoa interjööri tuua just puidule kui materjalile iseloomuliku sooja noodi ning luua tõeliselt lõõgastav koduspaa.

Üha enam kohtab trendikates vannitubades puidumustrilisi plaate, mis on nii tõetruud, et petavad ära ka kõige teravama silma. Plaadipunkti esindaja Reio Suun märgib, et puiduimitatsioon on tänasel päeval muutunud väga kvaliteetseks ning kogenematum inimene tihti ei suudagi vahet teha parketil ja puiduimitatsiooniga keraamilisel plaadil.

Keraamilsed plaadid leiavad meie laiuskraadil kasutust peamiselt köögis, vannitoas ja esikus, kuid üha suuremat populaarsust kogub ka nende kasutamine terrassidel, verandadel ja suvetubades, kus on jalanõudega liikumist rohkem. Soojemates kliimades on tavaks plaatida teinekord kogu eluruum elutoast magamistoani ning tänu uute ja moodsatele põrandaküttesüsteemidele on meilgi suuremad võimalused keraamiliste plaatide laiemaks kasutamiseks ja interjööri põnevate lahenduste toomiseks. Milliseid plaate aga kirjust valikust eelistada ning millises suunas oma koju sisekujundust tehes mõelda?

Marmor ja teised looduskivid

Marmorimustrid on olnud armastatud sisustustrendiks juba mitu aastat ja nii pea ei ole põhjust arvata, et see suund kuskile kaduma peaks. Marmoril on tore omadus muuta iga ruum elegantseks ja luksuslikuks. Samal ajal sobitub marmor hästi ka põhjamaiste ja minimalistlike interjööride esteetikaga.

Foto: Del Conca marmorimustriga plaadid sobivad kaunistama nii kööke kui vannitube (Plaadipunkt.ee)

Marmori kõrval võib aga järjest rohkem kohata ka teisi looduskive ja neist inspireeritud mustreid, mis kohati võtavad lausa grandioossed mõõtmed. Ka looduslähedus ise on sisustusmaailmas üheks keskseks märksõnaks ning ka linnakorterites püütakse viimistluse abil tugevdada sidet loodusega ning ümbriseda end naturaalsete materjalide eheda iluga.

Foto: Portugali tootja Revigres’i suuremõõtmelised looduskiviplaadid (Plaadipunkt.ee)





Ajaloost näpatud mustrid

Uue ja vana miksimine on alati hea viis, kuidas interjööri karakterit ja sõnadega seletamatut hõngu lisada. Ka tutikas uusarenduses loovad end ajas tõestanud sajanditagused mustrid mõnusalt hubase, kuid samal ajal stiilse ja väljapeetud tulemuse.

Foto: Art Nouveau sarja plaadid Equipe’lt jäljendavad sajanditaguseid mustreid (Plaadipunkt.ee)

Terratso uues kuues

Terratso on sisekujunduses üheks kuumimaks hetketrendiks ning mängulisi mustreid kohtab lisaks seina- ja põrandaplaatidel mujalgi — oma jälje on see jätnud ka tekstiili- ja mööblidisaini. Terratso ajalugu viib meid tagasi renessanssi ja uhketesse Veneetsia paleedesse. Sadu aastaid hiljem on terratso ehk teisisõnu mosaiikbetoon teinud läbi väga põneva muutumise ning saanud tänu kaasaegsele tehnoloogiale üdini viimistletud kuue. Terratso lisab interjööri mängulisust, kuid jääb samal ajal soliidseks ja šikiks.

Foto: Terratso-stiilis plaat Porcelanosalt (Plaadipunkt.ee)





Suuremõõdulised plaadid

Plaadipunkti esindaja Reio Suun toob praeguse aja ühe suurima trendina välja suuremõõdulised plaadid, mida on saadaval suuruses 120x260cm ja rohkemgi. Tootmine on arenenud nii palju, et plaadid on vastupidavamad, aga samas kergemad kui kunagi varem. See teeb hinna soodsamaks ja paigalduse lihtsamaks ning ka interjööris mõjuvad suured vuugivabad pinnad naturaalsemalt ja sulanduvalt.

Foto: Üleelusuuruses looduskivimuster Del Concalt (Plaadipunkt.ee)

Hoolitsetud õueruum

Järjest populaarsemaks on muutunud plaatide kasutamine ka õueruumis. Kui tänavakividega on kujundusvõimalused üsna piiratud, siis välitingimustesse mõeldud plaadid aitavad ellu viia ka kõige fantaasiaküllasemad lahendused. Õueruumiski on puitu matkivad plaadid heaks lahenduseks — valik on suurem, kui terrassilaudade puhul ning ei pea kartma, et sadevesi ja päike materjalile liiga teevad.

Foto: Urbatek toob puidumustrid õue ilmastikukindlal ja kestvamal kujul (Plaadipunkt.ee)



Foto: 150. aastat vanadest tammelaudadest inspireeritud plaadid tootjalt Ariostea (Plaadipunkt.ee)

