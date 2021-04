SUUR ÜLEVAADE | Millisest materjalist aiamööbel on parim?

Hooldamine. Õlita või peitsi puitmööbel korra aastas uuesti üle, et vältida selle ilmastiku toimel hallikaks luitumist. Puitmööblit värvides kontrolli, et värv sisaldaks UV filtreid, mis kaitsevad seda päikese mõju eest. Kata mööbel talveks korralikult kinni või too võimaluse korral siseruumidesse hoiule.

Miinused. Kvaliteetne puitmööbel võib hinnalt üsna kallis olla. See vajab igaaastast hooldust, eriti siis, kui sa ei soovi, et mööbel ilmastikust tingituna kiiresti pleekima hakkaks. Otse pehmel maapinnal või murul kasutades võivad mööbli jalad ootamatult kiiresti hallitama või mädanema minna. Karmides ilmastikutingimustes võib hakata pragunema või pindu ajama. Mida veel valiku tegemisel silmas pidada? Eelista puitmööblit, mis on hallitus- ja mädanikukindel ja tõrjub niiskust ning putukaid. Sellised omadused on tiikpuul, seedripuidul, sekvoial, männipuidul ja küpressil, kuid ka mõnedel vähemtuntud puiduliikidel, näiteks nagu akaatsia, eukalüpt ja soorea. Katseta, kas mööbli konstruktsioon on piisavalt vastupidav. Kontrolli üle kinnitused ja tapid, roostevabast terasest ja messingist osad, samuti uuri, kas kõik metallist osad on roostekindlaks töödeldud.

Plussid . Tugev ja vastupidav ning saadaval väga laias valikus. Ei ima endasse kuumust nii nagu mõned teised materjalid. Samuti on puidust mööbel kohandatav iga kujundusstiiliga. Enamik puitmööblist on töödeldud hallitusele ja mädanikule vastupidavaks ja niiskuskindlaks, samuti ei kipu putukad töödeldud puidule liiga tegema. Mereäärses asukohas on parimaks valikuks tiikpuu.

Puit on olnud järjekindlalt kõige levinum materjal, millest õuemööblit valmistada. See on kauakestev, talub erinevaid kliimatingimusi ja on ka stiili osas mõnusalt paindlik. Puidust aiamööbli hulgast leiab nii traditsioonilisi puidust pinke ja laudu kui ka modernsema ilmega vorme.

Kallim mööbel on reeglina ka kvaliteetsem ja vastupidavam, kuid ainult selle põhjal otsust teha ei saa. Esmalt tasub uurida, kuidas on mööblitükk valmistatud ja viia end kurssi erinevate materjalide plusside ja miinustega.

Rotang ja punutud looduslikud materjalid





Puidu järel populaarsuselt teisel kohal on kahtlemata rotang- ehk korvmööbel ja vitstest punutud mööbel. Need mõlemad annavad su õueruumile mõnusalt klassikalise maakodu aia või rannamaja hõngu — seni kuni hoiad need ilmastiku eest varju all. Naturaalne korvmööbel ei pea pikaajalisele päikese ja vihma all viibimisele vastu.



Kui soovid suveks mööbli rohkem ilmastikutingimustele avatud kohta liigutada, siis kata korvmööbli pind puidukaitsevahendi või paadilakiga (veendumaks, et lõpptulemus sulle ikka meeldib, katseta enne mõnel sellisel lapikesel, mis otseselt välja ei paista) või pintselda üle tungaõliga. Rotangmööblit on võimalik ka värvida, pealispinna kaitsmiseks viimistle see paadilakiga. Hea uudis on muidugi ka see, et uued sünteetilised valikuvariandid näevad välja nagu päris, kuid peavad vastu ka kõige raskemates ilmastikutingimustes.

Plussid. Hinnalt odav, kaalult kerge, lihtne hooldada. Stiili osas ulatub valik traditsioonilisest tänapäevaseni. Naturaalseid materjale on võimalik ka üle värvida. Plastikust korvmööbel on hea valik mereäärsetes paikades.

Miinused. Naturaalne materjal kulub ilmastiku mõjul kiiresti. Tugev tuul võib kergemaid mööblitükke ümber lükata või liigutada.

Mida valiku tegemisel silmas pidada? Kontrolli, et mööbli konstruktsioon oleks vastupidav, punutis tihe, et selles poleks auke ja selle pealispind ei narmendaks — seda eriti siis, kui oled ostmas kasutatud mööblit. Katseta, kas toolidel on mugav istuda ning kas vajad lisaks patju.

Hooldamine. Rotangmööblit on hea lihtne puhastada tolmuimejaga, eemaldades puru ja tolmu. Tee seda regulaarselt. Seejärel pühi pinnad vee ja nõudepesuvahendi segus immutatud pehme lapi või pintsliga. Loputa külma veega puhtaks. Kontrolli regulaarselt materjali vastupidavust. Kui mööbel on puidukaitsevahendiga immutatud, siis värskenda seda kord aastas. Talveks kata kinni või vii siseruumidesse hoiule.



Alumiinium