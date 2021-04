PLUSSID JA MIINUSED | Kas osta valmis saun või ehitada ise nullist?

Selleks et saunast unistada, ei pea sinu maja ümbritsema hiigelaed. Sama edukalt võib ta olla osa majast või linnakorterist. Vahe on enamasti vaid selles, et kui püstitada saun hoovi, ei ole tõesti olulisi piiranguid ei ehitusele endale ega ka sinu pealtnäha hulludele loomingulistele ideedele — pane püsti traditsiooniline väike majake või kuur, tünnisaun või hoopiski ratastel kambrike, mida ühest kohast teise vedada. Sinu valik. Maja või korter seab aga siiski enamasti omad piirid või raamid. Üldjuhul püütakse talle leida sobiv nurgake kas siis vannituppa, väiksesse koridori, keldrisse või sahvrisse.

Olgugi et sauna mõõtmeid on üsna lihtne arvestada — igale inimesele on vaja vähemalt 2 m3 ja lae kõrgus saunas peaks olema põrandast vähemalt kaks meetrit — , siis ehituseks endaks läheb vaja päris põhjalikke teadmisi. Nii soojusisolatsioonist, vee- ja niiskustõkkest kui ka ventilatsioonist. Just see on põhjus, miks päris igaüks sauna valmis ei ehita. Eriti siis, kui välja vaadatud ruum on kapriisne ning seab ka ise omad lisatingimused ja piirid. Üks väga tujukas ehitusobjekt on näiteks kelder, kus kerkib kohe esile hulgaliselt probleeme: kuidas tagada piisav ventilatsioon, kuidas ja kuhu juhtida kasutatud vesi ja niiskus ning milline peab olema soojustus, et veeaur ei kondenseeruks keldriseintele?