FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Mereteemaline kodukontor suvekodus

Konkursile saatis pildid Margit, kelle perele on koroonaviirusega seotud piirangud andnud suurepärase võimaluse linnakärast eemalduda - nii tuli leida lahendus ka suvekodust töötamiseks. Selleks seati sisse hubane töönurgake. Singeri õmblusmasina jalg oli aastaid tagasi ühelt kila-kola laadalt ostetud ja seisis siiani kasutult. Nüüd saidki kokku Singeri jalg, kase liimpuitplaat ja ideed. Tulemuseks on meretemaatikast inspireeritud töökoht mere ääres.

Auhinnaks on KitchenAid välja pannud uue Artisan blenderi, mis on võimekas abiline igas kodus. Kerge vaevaga segab, purustab ja vahustab ta enamike tooraineid. Blender on midagi palju enamat, kui lihtsalt smuutimasin. Sellega saab valmistada kiirelt ja lihtsalt suppe, pestosid ja taignaid. Samuti on sellel jää purustamise funktsioon, mis laseb suvised joogid pehme lumega täiustada. Artisan blenderil on ka tore valik lisatarvikuid.