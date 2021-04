FOTOD | Maalähedane kodu Kassisabas võlub vanade palkseinte ja moodsa sisuga

Valgusküllast kodu iseloomustavad puhtad jooned, naturaalsed materjalid ning modernne lõppviimistlus. Siseviimistluses läbivalt kasutatud rahulik värvigamma loob korterisse tänapäevase, kuid samas sooja ja koduse üldilme. Kodu keskmes on avar köök, kus kohtuvad industriaalsed noodid põhjamaiste nüanssidega. Põnevaks lahenduseks on söögilaua taga olev sein, mis on peaaegu kogu ulatuses plaaditud.

Ajaloolised detailid kohtuvad igas eluruumis kaasaegsete lahendustega. Kõikjal on märgata hoolikalt puhastatud vanu palkseinu. Ka mööblivalikul on piinliku täpsusega kinni peetud palkseinte toonist. Tulemus on tasakaalukalt maitsekas ning on näha, et on püütud vältida liigset visuaalset müra.