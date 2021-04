FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Skandinaavia stiilist inspireeritud kodukontor

Konkursile laekus üks helge ja valge kodukontor, mis on kujundatud puhtas ja minimalistlikus Skandinaavia stiilis, nagu ka ülejäänud elamine. Konkursile pildid saatnud Marise sõnul mõjub minimalistlik keskkond talle rahu tekitavalt — eriti oluline on visuaalse müra ja liigsete elementide puudumine kodukontoris. Sooja ja koduse noodi lisavad mõned värvilised aktsendid.



Auhinnaks on KitchenAid välja pannud uue Artisan blenderi, mis on võimekas abiline igas kodus. Kerge vaevaga segab, purustab ja vahustab ta enamike tooraineid. Blender on midagi palju enamat, kui lihtsalt smuutimasin. Sellega saab valmistada kiirelt ja lihtsalt suppe, pestosid ja taignaid. Samuti on sellel jää purustamise funktsioon, mis laseb suvised joogid pehme lumega täiustada. Artisan blenderil on ka tore valik lisatarvikuid.