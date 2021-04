Puugid on liikvel! Häid nippe, kuidas muuta aed puukidele ebameeldivaks paigaks

Inimesele ohtlikku puukentsefaliiti ja puukborrelioosi ehk Lyme’i tõbe levitavad Eestis võsapuuk ja laanepuuk. Laanepuuk on levinud Ida-Eestist kuni Kesk-Eestini, võsapuuk on levinud kõikjal Eestis. Palja silmaga neid kaht liiki üksteisest eristada ei ole võimalik, kuid ega suurt vahet ei olegi, millise puugi otsa sattuda — ühtviisi ohtlikud on nad mõlemad. Veidi ohtlikumaks peetakse küll laanepuuki, kes võib kanda entsefaliidi Siberi või Kaug-Ida alltüüpe (viimasel suremus 20-40%).