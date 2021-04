Puugid on juba liikvel! Häid nippe, mille abil ohtlikud satikad aiast eemale peletada

Inimesele ohtlikku puukentsefaliiti ja puukborrelioosi ehk Lyme’i tõbe levitavad Eestis võsapuuk ja laanepuuk. Laanepuuk on levinud Ida-Eestist kuni Kesk-Eestini, võsapuuk on levinud kõikjal Eestis. Palja silmaga neid kaht liiki üksteisest eristada ei ole võimalik, kuid ega suurt vahet ei olegi, millise puugi otsa sattuda — ühtviisi ohtlikud on nad mõlemad. Veidi ohtlikumaks peetakse küll laanepuuki, kes võib kanda entsefaliidi Siberi või Kaug-Ida alltüüpe (viimasel suremus 20-40%).

Võsapuugid on aktiivsemad mais, juunis ja augustis, kuid oht püsib novembrini. Laanepuugid tegutsevad kõige agaramalt mais ja juuni alguses ning juuli lõpus nende aktiivsus raugeb. Ohvri leidmiseks ronib puuk maapinnast 20–70 cm kõrgusele rohukõrrele või mõnele muule taimele ja jääb sinna varitsema. Mitte kunagi ei roni puugid aga puu või põõsa otsa, nagu vahel arvatakse. Linna ja koduaedadesse satuvad puugid näiteks lindude, näriliste ja siilide abiga.