Miks on vaja kinnisvaratehingu puhul üleandmise-vastuvõtmise akti?

Üleandmise-vastuvõtmise aktid peaksid kindlasti sisaldama osapoolte nimesid (müüja/üürileandja peab olema isik, kes on kinnistusraamatu järgselt vara omanik) ja isikukoode. Kui aktis ei ole kirjas nime ja seda ei allkirjasta isik, kes on kinnistusraamatu järgselt vara omanik, on akt õigustühine.

Hea meel on aga tõdeda, et aktide olulisust on viimaste aastatega hakatud rohkem mõistma, kuigi võib-olla võiksid need olla veelgi korrektsemad ja põhjalikumad, sõltuvalt muidugi varast.

Ehk siis üleandmise-vastuvõtmise akt on hea viis pakkuda kõigile osapooltele võimalikult palju kaitset. Seda on võimalik kasutada tõendina ka eespool mainitud kohtus, juhul kui seda tõesti peaks vaja minema. Aktid välistavad või vähemasti vähendavad oluliselt hilisemaid vaidlusi või arusaamatusi. Seda nii vara võõrandamise kui ka üürniku vahetuse korral. Kui olukorda aktiga ära ei fikseerita, on erimeelsused kerged tekkima, on klassikaline sõna sõna vastu juhtum.

Viimasel ajal on paraku muutunud üha sagedamaks vaidlused, kus pooled ei leia konsensust ja tuleb minna kohtusse. Pole välistatud, et sellistel juhtumitel puudub just nimelt seesama akt, kus oleksid asjad piisava põhjalikkusega fikseeritud, et ei tekiks vaidlusmomente. Isegi kui puudub akt või seal esineb puuduseid, tasub alati üritada kokkulepped saavutada ja kompromissini jõuda väljaspool kohut. Teadagi on ju kohtukulud ja sinna minev ajaressurss tihtipeale liiga suured, et see kõik ennast ära tasuks.

Üleandmise-vastuvõtmise akti peamine olulisus seisneb selles, et kui näiteks üürilepingu lõppedes esineb varal kahjustusi, siis saab antud dokumendi alusel selgeks teha, kas need olid olemas juba enne üürniku sissekolimist või mitte ja kes kannab kulud. Mõistagi tuleb aga arvestada loomulikku kulumist. Kui on näha, et näiteks diivan on kulunud, siis ei ole mõistlik süüdistada üürnikku, justkui oleks tema diivani ära rikkunud.

Ühtlasi fikseeritakse aktis kõikvõimalikud näidud (nt vesi, gaas, elekter). Mina olen näidud aktidesse kirja pannud ka siis, kui need on automaatloenduritega.

Samuti on aktidesse mõistlik kirja panna, millised võtmed üle antakse, olgu siis tegu vara võõrandamise või üüriobjektiga. Eriti oluline on see aga üüriobjektidel, sest pärast on vaidlused stiilis „ma andsin üürnikule postkasti võtme“ lihtsad tekkima, kui seda polnud aktis kirjas.

Mina olen vara võõrandamise aktidele lisanud juurde ostja-müüja telefoninumbrid ja e-posti aadressid, sest kui notariaalne ärakiri ei ole osapooltel välja prinditud, siis selleks, et kontaktandmeid leida, tuleb eesti.ee lehelt otsida mitte kõige lihtsamal moel leping üles (kui just ostja ning müüja ei ole mingil põhjusel varem omavahel kontaktandmeid vahetanud). Mõistlikum on kontaktandmed seega akti kirja panna, sel juhul on need natuke käepärasemalt olemas. Vähemalt minu jaoks on tegu mugavama variandiga.

Aktidesse on mõistlik märkida ära kõik varaga seotud puudused. Kui puudused on aktides ammendavalt kirjas, siis on ostjal keeruline öelda, et te ei ole mulle sellest rääkinud ja tegu on varjatud puudusega. Halvimal juhul võib ostu-müügi puhul varjatud puuduste ilmsiks tuleku korral pärast ostu-müügilepingu allkirjastamist tehingu tagasi pöörata. Loomulikult, eks taolistest asjadest räägitakse ka vara näitamisel ja tutvustamisel, aga kirjalik fikseerimine on siiski taas oluline.

Kui üüriobjekt on uhiuus või värskelt renoveeritud ja sees on näiteks kallis mööbel/tehnika, siis tasub aktile juurde lisada fotod. Kinnisvaraportaalide kuulutuste fotod on tavaliselt üldisemad, aga akti tuleks juurde lisada konkreetsed fotod esemetest (mööbel, tehnika jm).