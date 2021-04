11 KÜSIMUST | Disainer Monika Pärnsalu loomingu märksõnaks on meelerahu

Keskkonnasäästlikkus väljendub kasutatud materjalis, elueas ja disainis. Kasutan looduslikke materjale – portselan koosneb kaoliinist, päevakivist ja kvartsist. Minimalistlik ja lihtne vorm sobib igasse ruumi, see peab vastu hetketrendid ning on väärt pärandamist järgmisele põlvkonnale.

Olen veendunud, et elus tuleb kõik läbi suure õppimise ja katsetamise. Ma teen ise Põhjamaa Portselani loodus- ja tootefotod. Armastan käia matkamas ja pildistamas. Palju otsimist ja sadu kaadreid, et saada see üks hea foto. Lisaks täiendan end edasi fotograafiakursustel.

Minu areng on käinud väga sihikindlat rada pidi. Olen ühelt poolt loov ja teisalt kahe jalaga maa peal. Niimoodi kahe maailma vahel olen terve elu toimetanud. Teadsin graafilist disaini õppides, et soovin ühel päeval midagi ise teha – sealt hakkas teadlikum isikupärane tunnetus – vorm ja joon – arenema. Suur soov maailma näha viis mind Londonisse. Pärast viit edukat aastat pöördusin koju tagasi – jõudsin arusaamisele, et olen hingelt põhjamaa inimene. Põhjamaisus, monokroomsus ja lihtsus kajastub ka mu loomingus. Kujundasin ise firmamärgi – kaks sookurge – need sümboliseerivad harmoonilist elu kooskõlas ürgse loodusega. Teiselt poolt olen lõpetanud Tartu Ülikoolis õigusteaduskonna ja ärikorralduse magistrantuuri Estonian Business Schoolis.





7. Mis või kes inspireerib?

Ma armastan Eestimaa ürgset loodust. Loodus on imepärane disainer, uurin seda tähelepanelikult – värve, tekstuure, valgust – ammendamatu allikas. Seda lihtsust, ainulaadsust ja rahu soovin edasi anda oma loomingus. Meie ümbrus mõjutab paljuski meie sisemaailma. Usun, et ruumi vaikus ja lihtsus toob tasakaalu inimese ellu.

Samuti inspireerivad mind iidsed tarkused. Põhjamaise elustiiliga läheb kokku wabi-sabi filosoofia, mis leiab täiuslikkuse ebatäiuslikkuses. Selle asemel, et näha sõrmejälge savikausil defektina, tuleks seda vaadata kui efekti. Meistri käe puudutus näitab, kuidas ese on valmistatud, ja lisab isikupära. Wabi-sabi’t iseloomustab asümmeetrilisus, tahumatus, kasinus, tagasihoidlikkus, ehedus ja looduslähedus. Seda mõtet kannab edasi japandi – põhjamaine funktsionalism segatud jaapanlaste rustikaalse minimalismi esteetikaga. Põhjamaa Portselan kasutab monokroomseid värve ja lihtsaid vorme, mis väljendavad japandi esteetikat. Japandile omane minimalism hoiab kodu korras ning see loob rahustava ja tasakaalustava meeleolu ruumi, mis omakorda aitab inimesel mõtestada igapäevast elu ja leida selles oma sisemine rahu.



8. Milline on suurem eesmärk? Mis on see, millega soovid meelde jääda?

Soovin, et minu lugu kõnetaks ja looming leiaks kasutust ning looks rahuliku õhustiku. Julgustan kasutama igapäevaselt õrna säravat portselani kõrvuti rustikaalse saviga, külma metalli sooja puiduga – kontrast toob välja kõigi parimad küljed. Iga ese võib olla õhtusöögilaual erinev – oma looga –, nagu põhjamaa neli erinevat aastaaega moodustavad täiusliku harmoonia, tervikliku aastaringi.







9. Kuidas elab meie disain ja kas on põhjust tunda muret või rõõmu?

Ainult rõõmu. Heatasemeline disain toob lisaväärtust ja rikastab meie elukeskkonda.



10. Milline oleks sinu soovitus algajale kolleegile?

Õppida ja kõvasti tööd teha eesmärgiga luua oma kordumatu lugu.



11. Lemmikobjekt enda loomingust?

Mulle meeldib loomingu terviklikkus ja mõtestatus, looduslähedus ja lihtsus – see pakub rahulolutunnet.