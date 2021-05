NÕUANDEID | Raja õuele moodne köögiviljaaed

Selles artiklis keskendume aga päris maalapil asuvale aiale. Igatahes on ettevõtmine seda väärt — mõtle vaid värsketele ja krõmpsudele ampsudele!

Raja köögiviljapeenrad sellisesse kohta, mis on hästi näha terrassilt või mõnest muust kohast, kus sulle meeldib istuda ja lõõgastuda. Ühest küljest sunnib see sind peenrad umbrohust puhtana hoidma ja teisalt pakuvad lopsakad ning iga päevaga suuremaks kasvavad taimed rohkelt silmailu. Et söödavate viljade kogumine ja kasutamine kergem oleks, vaata, kas neile leiduks ehk kasvukohta köögile või grillile lähemal (ka majaesine tasub kaalumist). Või ehk oleks mõistlik asendada madalad köögiviljapeenrad kõrgpeenardega?