FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Avarasse magamistuppa sisse seatud töönurgake

Konkursile saatis pildid Kristo, kellel tekkis kodukontori vajadus juba aastaid enne praegust olukorda, kuna põhitöö kõrvalt tegeleb ta ka disaini ja 3D joonistamisega. Kõrge laega avaras magamistoas leidus kodukontoriks ideaalne nurk. Peamiseks visiooniks oli sisse seada suur ja lai töölaud, kuhu mahuks kõik vajalik ära ja mis näeks ka sisustuselemendina kena välja. Kõik muu tekkis ajaga selle ümber. "Reisimeened, kingitused sõpradelt, kunst ja muusika on kujundanud töönurga eriti hubaseks ja isikupäraseks. Seal on kohe rõõm tööd teha ja unustan end tihti tundideks laua taha nokitsema," lisab stiilse kodukontori õnnelik omanik.

Auhinnaks on KitchenAid välja pannud uue Artisan blenderi, mis on võimekas abiline igas kodus. Kerge vaevaga segab, purustab ja vahustab ta enamike tooraineid. Blender on midagi palju enamat, kui lihtsalt smuutimasin. Sellega saab valmistada kiirelt ja lihtsalt suppe, pestosid ja taignaid. Samuti on sellel jää purustamise funktsioon, mis laseb suvised joogid pehme lumega täiustada. Artisan blenderil on ka tore valik lisatarvikuid.