FOTOD | Lõkkeplats võib olla koduõue pärl — vaata inspireerivaid lahendusi!

Lõkkeplatsi kujundamiseks on mitmeid võimalusi — levinumad lahendused on katta lõkkeaseme ümbrus killustiku või kiviplaatidega. Hea on jätta lõkkeaseme ümbrusse vähemalt 1-1,5 meetri jagu kivist pinda, et sinna ümber ka mugavad toolid sättida.