Eesti sisearhitektid: Kuidas on pandeemia mõjutanud kodukujundust ja sisustustrende?

Uutest trendisuundadest annavad põhjaliku ülevaate sisearhitektid Reet Helisabeth Karm, Kärt Tähema, Hannelore Kääramees, Kadi Jair, Anne Määrmann, Elina Tamm ja Karolyna Kodar.

Uus Mõtlemine

Reet Helisabeth Karm (Sisearhitektid Karm&Kristianson): Nagu muus maailmaski, on ka sisearhitektuuris ja -kujunduses toimunud märkimisväärne restruktureering — iial varem ei ole olnud kodu nii olulisel kohal kui praegu. Aeg, mis enne kodus veedeti, on mitmekordistunud ning kodu on kui turvaline kindlus äreva maailma eest. Just nüüd ostetakse, disainitakse ja täiendatakse kodusid kindla eesmärgiga investeerida nii majanduslikult kui ka enda ja pere südamerahusse.

Planeeringu seisukohalt ongi üks suurimaid muudatusi just suurema pinna vajadus. Kodu ei ole enam pelgalt kodu, vaid on ka kontor, kool ja vaba aja veetmise koht.