Kuidas kujundada koju viie tärni vääriline külalistetuba?

Mugav voodi, madrats ja voodipesu on üliolulised. Ka lahtikäivad diivanid on paljudes külalistubadeks altrnatiiviks, kuid sageli on need äärmiselt ebamugavad. Nende mugavust saad tõsta, kui leiad diivanile peale õiges suuruses kattemadratsi. Ka voodipesu valik on oluline — eelista hingavaid materjale, nagu lina või puuvill. Kohustuslik element külalistetoas on mugav padi — see ei maksa palju, kuid külalised on tänulikud, kui nende mugavust hindad! Šnitti tasub võtta ka luksuslikest hotellidest, kus on tavaks voodisse lausa mitu patja asetada. Mõnele sobib kõrgem peaalune, teisele madalam, kuid sortimenti laiendades võid kindel olla, et saad külalistele kosutavat ööund pakkuda. Hea idee on leida külalistetoas koht ka pleedikorvile — kui kellelgi külm peaks hakkama, on soe lisatekk ilma perenaist tülitamata kohe võtta.