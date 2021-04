Planeerid uut kööki? Seitse levinud viga, mida vältida tasuks

1. Mõõtmine



Kas juhtus nii, et tellitud töötasapind on plaanitust madalamal, aknalauad liiga paksud, külmkapp ei mahu ette nähtud vahesse, köögikappide uksed avanevad üksteise vastu või nõudepesumasina avatud uks ei võimalda samal ajal kraanikausi ees seista? Siin on süüdi valesti mõõtmine. See on üks suuremaid põhjuseid, miks tasub kasutada professionaalse köögikujundaja või ehitusspetsialisti abi.

2. Ruumi arvestus



Kööki planeerides võib ette tulla, et paberil tundus töötasapinnal olevat ruumi küllaldaselt, kuid kui kohviautomaat, blender ja röster paika panna, selgub, et rohkem suur lauale ei mahugi. Seadmete jaoks võiks arvestada kohe ideaalse koha riiulisse või kappi, et töötasapinda puhtana hoida. Väga ebameeldiv on iga kord poest tulles asjade külmkappi panekul toidukotti käes hoida või põrandale asetada, selle asemel, et seda mugavalt lauale toetada.

3. Mööbli paigutus



Köögipaigutuse võti peitub kolmnurga valamu-pliit-külmik üksteise lähedale asetamises, sest see säästab palju üleliigseid samme ja liigutusi. Teekond nende kolme vahel peaks olema takistusteta ega tohiks olla liiga kitsas. Teine sagedane viga on liiga palju riiuleid. Need võivad anda avarust ja tunduda fantastilised, kuid tuleb endaga aus olla: kas soovid, et iga maitseainepurk, sangata tass ja ketšupipudel igaühele näha oleksid? Kui plaanid avatud pindu, siis aseta riiulitele või klaaskappidesse asju, mille üle tõesti uhke oled ja peida ülejäänud „varandus“ traditsiooniliselt suletud uste taha.

4. Kehv või valesti suunatud valgustus



Igas köögis peaks olema kolme tüüpi valgustust: üldvalgustus, kohtvalgustus laua ja tööpinna kohale ning aktsentvalgustus, mis joonistab uhkelt välja kaunimad kujunduselemendid. Kui kaks viimast valgustust ära jätta, näeb köök välja liiga steriilne ning tavaline. Eesmärgiks on valgustid mängima nii, et igale tegevusele — hakkimisele, praadimisele, söömisele, nõudepesule ja ajalehe lugemisele — oleks piisav valgustus.

5. Vales kohas asuv prügikast