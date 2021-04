Kevadine suurpuhastus: nipid, mille abil kodu kiirelt särama lüüa

Et mitte pealtnäha võimatu missiooni ees ahastusse sattuda, tasub enne suurpuhastusse sukeldumist paika panna korralik sõjaplaan — varuda puhastusvahendeid, prügikotte ja olla valmis pikaks spordipäevaks. Kõige targem on võtta toad ette ükshaaval, alustades elu- ja magamistoast ning lõpetades köögi ja vannitoaga, mida paraku suurema koristamise käigus kordi kasutada tuleb. Kui on plaan visata minema suuremas koguses vanu asju või mööblit, siis tasubki alustada sellest.

Elutoa südameks on mugav diivan, mille puhastamine võib olla suuremat sorti ettevõtmine — seda eriti juhul, kui pealiskangas ei ole eemaldatav. Pikka aega puhastamata diivan, tugitool ja teised polsterdatud mööbliesemed peidavad aga endas suurel hulgal tolmu ja muud mustust, mis võivad soodustada allergiaid või teisi terviseprobleeme. Et vältida mustuse kinnitumist kangasse, on soovitav diivanit tolmuimeja ja niiske lapiga puhastada lausa iga nädal. Kui see töö on pikalt tegemata, on variant kutsuda puhastama professionaalsed meistrid või panna käed ise külge. Spetsiaalsete puhastusvahendite kõrval teeb hea töö ära ka tilk nõudepesuvahendit veekausis. Kindlasti väldi ise pesupulbritest tehtud lahuseid või liiga tugevatoimelisi puhastusvahendeid värvilisel kangal, mis võivad diivanil värvi laiali ajada. Testi puhastusvahendit esmalt kanga peal kohas, mis ei paista silma, näiteks tagaküljel või alumisel äärel. Väldi ka tugevat hõõrumist ja lase kangal normaalselt õhu käes kuivada. Kui pesed diivanikatet pesumasinas, siis tasub teada, et katted tuleb alati mööblile peale panna niiskelt, sest kuivades võivad need kokku tõmmata ja hiljem mitte enam peale mahtuda! Nahkmööblit on seevastu palju lihtsam puhastada — töö teeb ära niiske lapp ja tolmuimeja. Kord aastas soovitatakse nahast mööblit spetsiaalse hooldusainega töödelda (sobib ka mesilasvaha baasil nn antiikvaha).