Põhilised vead, mida akende pesemisel tegema kiputakse

Selleks, et akende pesemine oleks lihtsam ja efektiivsem, on soovitav vältida järgmiseid vigu:

1. Aknapesu päikesepaistelisel päeval. Sooja kevadpäikese käes kuivavad nii pesemisvahend kui vesi kiiremini klaasi külge, neid jälgi on aga väga raske eemaldada. Sobivaim ilm on selleks tööks kuiv ja pilvealune päev.

2. Rutakas pesu. Tihti pihustatakse aknapesuvahendit akendele enne klaasi ettevalmistamist: kui jätta sellelt tolm ja suurem mustus käsnaga puhastamata, seguneb see vedela pesemisvahendiga ja tekib raskesti maha pestav porikiht.

3. Aknapesuvahendi kokkuhoid. Aknapesuvahend sulatab aknal oleva mustuse, seepärast ärge kartke seda pihustada rohkem, eriti kui aknad on väga mustad.

4. Kasutame kuivatamiseks ajalehti. Kuigi seda meetodit kasutasid ka meie vanavanemad, ei ole see nii efektiivne, kui võib tunduda. Ajalehtede trükkimiseks kasutatakse palju värvi, mis määrib aknaid ja käsi.

5. Kasutame kuivatamiseks paberkäterätikuid. Paberkäterätikud on veel üks ebaefektiivne vahend akende kuivatamiseks, kuna need on tihti suhteliselt õhukesed mistõttu lagunevad need kiiresti ja jätavad klaasile ebemeid ja jälgi.

Kuidas siis aknad ikkagi kiirelt ja lihtsalt säravalt puhtaks saada?

Valmistuge akende pesemiseks. Peamine selleks tööks valmistumise ülesanne on puhastada akendelt tolm. Seda võite teha kuivade tolmulappide või koguni tolmuimeja abil. Kui klaas on tolmust puhas, siis on seda palju lihtsam puhastada.

Kasutage mikrokiust lappi. Just nimelt see pesemis- ja kuivatamislapp jätab klaasile kõige vähem triipe ning ühtlasi poleerib klaasi mille tõttu on sära kindlustatud. Mikrokiust lapid ei pruugi olla aga nii vastupidavad tugeva olmekeemia suhtes, mis sisaldab palju alkoholi, seepärast on soovitatav kasutada lihtsalt kodus valmistatud aknapesuvahendit (sellest tuleb juttu allpool). Kui aknad on aga eriti mustad ning soovite kasutada kangemat olmekeemiat, siis on soovitatav hoida enda käed kaitstud.