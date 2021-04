Kuivati – asendamatu abiline kodumajapidamises

Et otsustada, milline kuivati oleks sinu majapidamise jaoks kõige sobivam, toovad LG tehnikaeksperdid välja kõige olulisemad funktsioonid, millele kuivatit valides tähelepanu pöörata.

Eraldiseisev trummelkuivati vs. kaks ühes pesumasin-kuivati

Esmalt on vaja kaaluda, kas osta tasuks eraldiseisev trummelkuivati või kombineeritud lahendus. Tehnikaekspertide sõnul soetavad eestlased igal aastal aina rohkem eraldiseisvaid kuivateid: need on pesumasin-kuivatitest tihtipeale ressursisäästlikumad ja võimaldavad korraga kuivatada suurema koguse pesu. Nende ülima populaarsuse tõttu on LG otsustanud tuua edaspidi Eesti poodidesse müügile poole rohkem mudeleid.

Uuemad kuivatid mahutavad kuni 9 kilogrammi, mis tähendab, et masinas on korraga võimalik kuivatada oluliselt suurem kogus pesu kui kombineeritud funktsionaalsusega masinates. Ökonoomsuse huvides tasub vaadata Dual Inverter Heat Pump tehnoloogiaga masinate poole, mille abil on võimalik saavutada väga kiired kuivatustsüklid, parem jõudlus ja suurem energiatõhusus. Tänu sellele tehnoloogiale silutakse kortsud kuivatusprotsessi jooksul kangast välja juba madalatel temperatuuridel, mis vähendab tõenäosust, et riie oleks masinast tulles kokku tõmmanud või kahjustunud.

Säästa energiat ja aega

Üks peamisi argumente uue kuivati ostmisel on energiatõhusus. Pikaajaliselt on võimalik kõige rohkem säästa kuivatiga, mis töötab innovatiivse soojuspumba tehnoloogial – reeglina on need küll kõrgema soetusmaksumusega, kuid kulutavad võrreldes teiste kuivatitega pea kaks korda vähem energiat. Dual Inverter Heat Pump tehnoloogia abil saavutatakse kõrgeim energiatõhususe tase A+++. Selle tehnoloogia teine eelis seisneb selles, et pesu ei kortsu peaaegu üldse, mistõttu läheb hilisem pesu triikimine oluliselt lihtsamalt ja võtab vähem aega.



Hoolitse oma pere eest Allergy Care programmiga