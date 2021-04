FOTOD | Vaata põnevamaid mereäärseid suvekodusid, mis omanikku otsivad

1. Hubane suvekodu Häädemeestel, 132 000 eurot

Maja on ehitatud 2007. aastal suvilaks, kuid tänaseks on hoone renoveeritud elamuks, kus võib soovi korral ka aastaringselt elada. Tegemist on soojustatud plokkmajaga, mis on väljast viimistletud puitlaudisega. Elamispinda on majas 84,6 ruutmeetrit, millele lisanduvad abiruumid suurusega 78,8m2. Maja juurde kuulub ka saun, mõnus päikseline terrass ja korrastatud aed. Meri asub vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel. Huvi korral vaata lähemalt SIIT.

2. Suvemajade kompleks Saaremaal, 220 000 eurot

Sutu lahe ääres ootab uut ja armastavat omanikku hooldatud suvemajade kompleks, kuhu kuuluvad palkidest rookatusega peamaja, saunamaja, kõrvalhoone koos garaazi ja laohoonega ning palkidest suveköök. Elamine asub mõnusalt privaatses kohas ning naabermajad asuvad piisavalt kaugel. Maja ümbruses kasvavad männid ja kadakad ning laiub kaunis rannaniit, mis piirneb Sutu lahega. Imelist vaadet saab peamaja rõdult nautida igal aastaajal. Huvi korral vaata lähemalt SIIT.

3. Luksuslik suvekodu romantilises kalurikülas, 475 000 eurot

Liu külas asuv Vanamardi majapidamine räägib inimesega, kes väärtustab traditsioonilist mereäärset elulaadi ning hindab kaluriküla romantikat. Vanamardi elamu valmis 1939. aastal, vastu suurt sõda ja suuri muutusi. Vanamardi talu ei ole tavaline lihtkaluri elamu, sest kõrged laed, toretsev ahi ja sindlikatus räägivad suurest ettevõtmisest ja uhkusest uue maja rajamise üle. Isegi korstnakivid on toodud ehituseks Taanist. Kõrvalhooned on pärit ilmselt 1920ndatest aastatest või veelgi varasemast ajast. Majapidamise juurde kuulub suur ait ja eraldi veel soolaait, mis oli hädavajalik saagi säilitamiseks. Ehkki elamu asub mere ääres, on see ehitatud veepiirist eemale ning kõrgemal asuvale kohale. Nii on siit hea mereasjadel silma peal hoida ja kui tuled ise merelt asjatamast, siis paistavad kodukatus või kodutuled juba kaugelt kätte. Huvi korral vaata lähemalt SIIT.





4. Ökomaja Matsalu looduskaitsealal, 210 000 eurot