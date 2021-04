ENNE JA PÄRAST │ Maakodu elutuba sai tänu uuele sisustusele värske hingamise

Sisekujundaja on täheldanud, et sageli arvatakse ekslikult, et kui peame ühte tuppa palju inimesi ära mahutama, siis on vaja massiivset mööblit: tohutut diivanit, lauda ja riiulit asjade hoiustamiseks. Tegelikult võib aga nii linnakorteris kui ka maamajas luksuslikust elegantsist palju rohkem kasu olla.