FOTOD │ 12 ideed, kuidas kujundada rõdust mõnus puhkeala

Ajad, mil rõdu kasutati laoruumina on tänaseks õnneks möödas ja terrass on saanud eramaja ning ridaelamu loomulikuks osaks. Linnakorteris asendab suuremat terrassi rõdu, kui see nutikalt hubaseks puhketsooniks kujundada ja taimedega täita. Kui sinu rõdu on veel endiselt kasutuses kolikambrina, siis ammuta inspiratsiooni nendest lahedatest näidetest: