FOTOD │ Äge korter, mille interjöörist leiab liumäe ja vertikaalaia

Foto: Savchenko Sergiy

Kiievi päritolu arhitektuuribüroo Ki Design tegi sisekujundusprojekti korterile, mis paikneb 1917. aastal valminud majas Harkivis Ukrainas. Kahel korrusel kulgev korter paikneb maja ülemisel korrusel, kus on ruumi 212 m2. Omanikud soovisid, et korter ei tohiks mingil juhul olla igav ja seal võiks pilku püüda mõni vau-element - nendeks said elavatest taimedest sein ja liumägi!