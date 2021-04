ÕPETUS │ Kuidas teha vanast sahtlist pilkupüüdev lillekast?

Kui sinugi kodus seisab kasutuid esemeid, mis panipaigas äraviskamist ootavad, siis aed on suurepärane koht, kus oma loovus ja leidlikkus tööle panna. Vaja läheb vaid pisut värvi, pintslit või rulli, liivapaberit, paksemat paberit või šabloonikilet, teravat vaibanuga, pahtlit ja pisut pealehakkamist!

Enne pahteldama- ja värvimaasumist anna sahtlile pisike lihv liivapaberiga, sest nii kinnitub pahtel ja värv paremini pinnale. Seejärel joonista meelepärane motiiv paksemale paberile või spetsiaalsele kilele ja lõika see vaibanoa abil välja. Kinnita šabloon teibi abil sahtlile ja kanna kujutisele õhuke pahtlikiht.

Kindlasti jälgi, et pahtel sobiks välitingimustesse ning peaks vastu suvistele vihmahoogudele.

Eemalda õrnalt šabloon ja tee seda kindlasti enne, kui pahtel on kuivanud. Puhasta šabloon niiske lapiga, sest seda läheb hiljem veel värvimise juures vaja. Kui soovid, et sahtel seisaks "jalgadel", kinnita kruvidega sahtli alla pisikesed klotsid. Siinse projekti juures on kasutatud ümaraid sahtlinuppe.