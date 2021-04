Suurimad vead, mida taimedele kevadväetamist tehes vältida tasuks

Sobimatu muld

Iga kogenud aiapidaja teab, milliste taimede kasvamist tema kodukoha muld loomu poolest soosib ja millised taimed kipuvad selles kiratsema. Osad taimed, näiteks mustsõstrapõõsad armastavad savist pinnast, teised, näiteks rododendronid või kultuurmustikad happelist turbamulla pinnast. See ei tähenda, et koduaias ei võiks kasvatada taimi, mida kohalik pinnas ei soosi, küll aga tuleks iga taime puhul eelnevalt endale selgeks teha, mida see mullalt ootab ning varuda sobivat mullasegu ehk substraati nii istutamiseks kui hilisemaks lisamiseks. Aianduspoodide müükidest nähtub, et kõige sagedamini ostetakse universaalseid substraate, mis peaks sobima justkui kõigele, aga võimalusel võiks eelistada siiski taimedest sõltuvaid aluspinna segusid ja mõelda nii, et hea koduaedniku mullariiul ongi mitmekesine.

Ettekasvatamises põrumine

Koduaiandus on populaarne, eriti praegusel pandeemiaperioodil. Taimi kasvatavad ise ette ka paljud need inimesed, kes pole seda varasemalt teinud. Seemnest taimede idandamine ja ettekasvatamine on põnev protsess, aga seda on lihtne nurjata sobimatu mulla, vale õhutemperatuuri, ebapiisava valguse või ka ebapuhaste kasvatusnõudega. Seemnetest taimede ettekasvatamiseks tuleks valida spetsiaalselt selleks mõeldud kohev külvimuld, näiteks turbasubstraat. Taimede ettekasvatuskastid ja potid peavad olema korralikult puhastatud ja pestud ja pakkuma taimedele piisavalt ruumi. Osad taimed tahavad rohkem valgust, teised vähem, aga praktiliselt kõik soovivad kasvada pigem soojas. Kiireks idanemiseks võiks olla temperatuur keskmisest toasoojast isegi mõne kraadi võrra kõrgem, vajadusel võib katta kasti kas läbipaistva kile või õhukese klaasiga, see aitab hoida nii niiskust kui temperatuuri. Kate tuleb eemaldada kohe, kui taimed mullast pea välja pistavad.

Ebasobiv väetis