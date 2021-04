FOTOD │ Põhjamaine kodu, mida kroonib minimalistlik köök

65 ruutmeetrises korteris on säilitatud palju algupäraseid detaile, kuid üht-teist on muudetud. Sealhulgas ka planeeringut, kuid seda seinu eemaldamata. Kunagisse magamistuppa tehti köök ning endisesse kööki magamistuba. Seda selleks, et luua sotsiaalsem põhiplaan, kus köök asetseks elutoa kõrval. Pool uude asukohta rajatud köögist näpistati aga külalistetoa tarbeks. Lisatuba on eraldatud köögist mustas metallraamis klaasseinaga. See lahendus ei näe mitte ainult hea välja, vaid laseb ka valguse kööki.