Lennusadamasse kerkib kolm uut elumaja

Juba mõnda aega on Tallinna kesklinna fookus liikunud üha enam mööda randa Kalamaja suunas. Lennusadama vahetusse lähedusse on peagi kerkimas 78 eksklusiivset korterit, mille Kalamaja keskkonnaga sobituvat ajaloolist arhitektuurikeelt täiendavad kaasaegse maja eelised — valgusküllased maast laeni aknad, avatud planeering, sisehoovi avanevad terrassid ning tehnoloogilised lahendused, mis tõstavad maja energiatõhusust.

YIT on Kalamajas teinud viimastel aastatel mitmeid elukvartaleid, varasemate edukate projektide nimistus on näiteks Kalamaja Kalmistu pargi servas asuvad Vibu elamukvartal ning elamud Väike-Patarei ja Jahu tänavatel, mis valmisid juba mõne aasta eest. YIT Eesti müügi- ja klienditeenindusosakonna juht Ingrit Asavi sõnul ongi nende seni kõige populaarsem objekt piirkonnas olnud nn "Küti plokk", mille hulka kuuluvad ka peatselt valmivad Kalaranna tänava elumajad.

Ehitusprojekti II etapis valmivad kolm kortermaja aadressidega Kalaranna 25, 27 ja 29, mis on sissekolimiseks valmis juba detsembriks. Kolmes elumajas on kokku 78 ühe- kuni neljatoalist korterit, paljude korterite juurde kuulub avar rõdu või privaatne terrass. Rikkaliku ajaloopärandiga kvartalis paiknevate ajalooliste maneežimüüride vahel on kaasaegne välipuhkeala koos mänguväljakuga.

Asavi sõnul on igati mõistetav, miks Lennusadama lähedusest on kujunenud nõnda ihaldusväärne piirkond: “Lisaks sellele, et Noblessneri linnak on vaid jalutuskäigu kaugusel, on juba terrassilt ka vanalinn kätte näha. Lähema paari aasta jooksul saab uue ilme lähedalasuv Patarei vangla, kuhu tuleb mitmeid restorane, meelelahutusasutusi ja trendikas ärikvartal. Linna süda kolib kesklinnast välja,” ütleb ekspert.