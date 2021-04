Pärl Lasnamäe veerel — korter hiiglasliku katuseterrassi ja lummava merevaatega

Neljatoaline korter on maja mõõtu, kuid pakub korterile omaseid mugavusi ja muidugi vaadet, mida juba kuskil mujal ei kohta. Korteri koosseisu kuulub avatud köögiga elutuba, kolm magamistuba, kaks vannituba, eraldiseisev garderoob ja majapidamisruum. Korteris on ruutmeetreid 112,5 ning sellele lisandub harukordselt suur katuseterrass, mis laiub lausa 91,9 ruutmeeril.

Silma hakkab ka hea materjalivalik — põrandatel on naturaalne tammeparkett ning vannitubade seinad ja põrandad on kaetud Itaalia marmorplaatidega, pakkudes väljapeetud elevust ja soliidsust. Vannitoa luksuslik disain on kombineeritud sanitaartehnikaga oma ala tippudelt.

Kortermaja rõdud on kaetud plaadiga ning küljed ja esiserv on turvaliselt klaasitud. Tänu klaasitud rõdule on see korteriosa aastaringselt kasutatav ning turvaline ka pere kõige väiksematele.