FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Käepärastest vahenditest valminud kontor Võrumaaal

Konkursile saabus üks leidlikult lahendatud kodukontor, mis asub Võrumaal Missoküläs. Valmis sai ta tehtud käepärasest ja olemasolevast, kuna taaskasutus ja ise tegemine on kontori omaniku suureks kireks. Laud seisis aastaid kuuris kasutult ja sai puhtaks lihvitud. Pööningult leitud vanad maitseainetopsid said vaasideks ja pliiatsitopsiks. Laualamp on samuti leidobjekt. Seinale annavad ilmet veel mõned pööninguleiud ja IKEA konksudega reelingud, mis jäid linnakorteri remondist üle. Tooli päästis isa prügikasti minekust ja sai uue elu Võrumaal. Valminud kodukontor on küll väike, aga see-eest hubane!

Auhinnaks on KitchenAid välja pannud uue Artisan blenderi, mis on võimekas abiline igas kodus. Kerge vaevaga segab, purustab ja vahustab ta enamike tooraineid. Blender on midagi palju enamat, kui lihtsalt smuutimasin. Sellega saab valmistada kiirelt ja lihtsalt suppe, pestosid ja taignaid. Samuti on sellel jää purustamise funktsioon, mis laseb suvised joogid pehme lumega täiustada. Artisan blenderil on ka tore valik lisatarvikuid.