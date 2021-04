Eesti saunakeris ja nutikas juhtpult noppisid mainekad Red Dot disainiauhinnad

HUUMi kõige uuem elektrikeris CLIFF on kompaktne ja erakordselt väikeste ohutuskaugustega keris, mis on ideaalne lahendus väiksemate saunade jaoks. Väikesed ohutuskaugused on saavutatud hoolikalt läbimõeldud ülesehituse ja sisemise õhutunneli paigutusega. Kerise suur kivide mahutavus võimaldab sauna pikalt kuumana hoida ning pakkuda puuküttekeristele sarnast mahedat leili.

HUUMi kerised valmivad roostevabast terasest ja läbivad hoolika tootmisprotsessi, et saavutada hea väljanägemine ning võimalikult kaua vastu pidada. Elektrikerise CLIFF disaini autoriks on Mihkel Güsson.

Auhinna pälvis teinegi HUUMi toode — UKU sauna juhtpult, mis muudab sauna kütmise lihtsaks ja mugavaks. Juba seitse aastat tagasi tuli HUUM välja kaugjuhitava puldiga, milleni alles nüüd teised konkurendid on järele jõudmas. UKU juhtpuldiga on võimalik sauna juhtida lokaalselt, üle Wi-Fi võrgu või sisseehitatud GSM-mooduli abil. Kahe viimase kaudu on võimalik sauna juhtida mobiilirakendusest üle kogu maailma. UKU disaini autoriks on samuti Mihkel Güsson.

HUUMile ei ole Red Dot auhind võõras. 2015. aastal pälvis disainiauhinna ka HUUMi esimene elektrikeris DROP, mille disaini autoriks on Mihkel Masso. Hea meel on tõdeda, et 2021. aastaks on kümme Eesti toodet pälvinud Red Dot auhinna, millest kolm kuulub HUUMile.

Red Dot disainiauhinnast

Saksamaa Design Zentrum Nordrhein-Westfalen poolt loodud Red Dot on oma selleaastase üle 18,000 osalejaga maailma prestiižseim disainiauhind ning kujunenud tunnustatud kvaliteedimärgiks. Lisaks tootedisainile antakse auhinda välja ka kommunikatsioonidisaini ja disainikontseptsiooni kategooriates.

„Red Dot Award: tootedisaini 2021. aasta võitjad olid sel aastal eriti muljetavaldavad“ kommenteeris Red Doti asutaja ja tegevjuht professor dr Peter Zec. „Nende toodete disain on suurepärane nii esteetilisuse kui ka funktsionaalsuse poolest. Nii tugevas konkurentsis ei ole kerge domineerida ega pädeva rahvusvahelise žürii tähelepanu võita,” lisab Zec.