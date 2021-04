Mida ütleb seadus — kui kaugel majast võib lõket teha ja grillida?

Foto: Shutterstock

Et aias grillimiste ja kevadise kulupõletamise hooaeg on juba vaikselt pihta hakanud, siis vaatame üle, kuidas seda ohutult teha. Kui võiks arvata, et oma tuba, oma luba, siis päris nii see siiski ei ole. Kui planeerid aeda lõkkeplatsi või grillinurka rajada, siis peab see paiknema majast ja abihoonest, kus hoitakse näiteks küttepuid ja muud tuleohtlikku materjali, ohutus kauguses. Vaatame, mida ütleb selle kohta seadus.