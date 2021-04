FOTOVÕISTLUS “Minu stiilne kodukontor“ | Taaskasutusega täidetud kodukontor

Oma stiilsest kodukontorist saatis konkursile pildid Anastasia, kelle jaoks oli oluline, et töönurk saaks mugav ja maalähedane ning et seal oleks võimalikult palju päevavalgust. Töönurgake kujundati enda nägu — kuna Anastasia hindab taaskasutust ja vanadele materjalidele uue elu andmist, siis kasutati ka töönurgakese loomisel vanu ja värske hingamise saanud materjale. Oma kätega on tehtud euroalustest töölaud — puit töödeldi üle õliga ja löödi naeltega kokku. Lisaks on laual ka väikesed riiulid, kuhu saab peita näiteks snäkke. Suur au ja kiitus läheb Anastasia sõnul ka sõbrale, kes keevitas lauale armatuurrauast jalad. Laua kohalt leiab nutika ja praktilise tahvli, kuhu on hea kirja panna olulised kuupäevad, tegevused või päevakava. Tahvlile on tehtud rannast leitud ja merevee poolt viimistletud puidust raam. Valgust annab sentimentaalse väärtusega laualamp, mis on enda omanikku teeninud üle 20 aasta ehk juba alates algklassidest. Õhtusele seltsikaaslasele anti uus ja šikim välimus tavalise musta spreivärviga.