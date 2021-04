AIAHOOLIKU BLOGI | Kisub aina kevadisemaks

Nüüd, kui maapind on sulanud, saab peenraäärte lõikamisega tegeleda. Seda on praegu hea lihtne teha — hiljem, kui muru juured juba tugevamalt kinni on ja muruplats rohetab, on see töö palju vaevalisem. Korra tõmbasin muru ka rehaga üle, sest jäi teine talvise lume alla pisut pikana ja nüüd oli lamandunud kulu palju. Sammalt ka. Eks tuleb maa tahenedes taas üks õhutamine ja sambaeemaldiga väetisering ette võtta.

Ja kui viimati uhkeldasin söögilaua kaunite külalistega, siis nüüd andis loodus ise märku, et viimane aeg on talirestoranid lõplikult kokku korjata, sest lisaks minule kippus regulaarseid aialinnuvaatlusi teostama raudkulliemand. Tema huvid on minu omadest muidugi pisut erinevad.

Ka kass otsustas siin vahepeal aktiveeruda ja oma ülemaedniku kohustusi tõsiselt võtma hakata ning korrigeeris pisut mu lõvilõuakülvi, õnneks küll ainult osaliselt. Üks ees ootav töö ongi nende pikeerimine (kahjuks ülemaednikule selles osas lootma jääda ei saa, pean ise ära tegema). Kuumaasikad juba laotasin topsi laiali ning tomatid koguvad ka rammu.

Ja nagu ikka, sai lihavõteteks ka sel aastal oma aiast pärit kraamiga mune värvitud. Seekord sai versioone kolm. Ühe muna värvisin tumedate päevaliiliate ja musta petuunia kuivatatud õitega. Teise jaoks aga olin terve aasta vältel aiast kõikvõimalikku ettejuhtunud aiakraami kogunud ja selle kuivatatuna tallele pannud. Kolmas muna sai kuivatatud kraamile peenardelt pisut värsket lisaks. Kes arvab ära, milline muna millega värvitud on, teenib maailma kõige nutikama pühademunatuvastaja au ja kuulsuse nüüd ja igavesti.

Sünnipäeval tabas mind tõdemus, et mu hooliklus on ikka tõsine. Täditütar märkis, et tal oleks võõrasemade potti istutamiseks törts mulda vaja ja ma siis pakkusin lahkelt, et võin talle kaasa anda. Ja läksin tõin. Magamistoast. Nojah. Tuleb välja, et ma juba magan ka mullaämber voodi kõrval. Peaks vist ravi otsima?