Kinnisvaraturul on uskumatu olukord — müük on aktiivne ja hinnad aina kasvavad

Märtsis müüdi Tallinnas üle 1000 korteri. Viimati ületati see piir 2007. aasta mais. Tehingute mediaanhind ulatus viiendat kuud järjest üle 2100 €/m2. Võrreldes eelmise aasta I kvartaliga on müüdud korterite arv suurenenud 12,9% ja mediaanhind 7,8%.

Tartus sõlmiti esialgseil andmeil veidi üle 200 korteritehingu (arv on hetkel veel muutumises), mille mediaanhind oli taas ligi 1800 €/m2. Eelmise aasta I kvartaliga võrreldes on Tartu turg aktiivse uusarendusturu tõttu väga kiirelt kasvanud — tehingute arv 44% ja tehingute mediaanhind 20,5%.

Aktiivne oli turg ka Narvas ja Pärnus, kus sõlmiti ligi 90 korteritehingut. Kui Pärnu turg püsib eelmise aasta arvude juures, siis Narvas on tehingute arv suurenenud üle 10% ja müüdud korterite mediaanhind 4,7%.

Väikelinnadest on turg eelmise aasta I kvartaliga võrreldes enim kasvanud Rakveres (+9 tehingut) ja Viljandis (+18 tehingut), kus on ka küllaltki aktiivne uusarendusturg. Seetõttu on näiteks Rakveres müüdud korterite mediaanhind võrreldes eelmise aasta I kvartaliga kasvanud üle 200 €/m2 võrra (728→931 €/m2).