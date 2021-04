Milliseid värve on nutikas kasutada pisikeses ja hämaras vannitoas

Ei ole soovitatav kasutada soojasid toone, sest need jätavad ruumist väiksema mulje. Samuti pole mõistlik eelistada tumedaid värve, sest kui valgust on niigi vähe, siis seda süngem tundub ruum. Küll aga tasuks investeerida kerge läikega kahvatutesse toonidesse.

1. Valge

Kui tegemist on väikese ja vähevalgustatud ruumiga, on kõige tüüpilisemaks värvivalikuks valge. Kui säravvalge tundub aga liialt järsk ja kontrastne, võid valida ka roosa, oranžika või kollaka alatooniga valge. Nii ei tundu ruum steriilne ja külm.

2. Pärlihall

Külmad toonid näivad üksluiselt hallikad kui neile ei paista piisavalt valgust. Pärlihalliga on aga vastupidised lood, sest see näib läiklev, petab silma ja jätab mulje nagu seinal liiguks päikesepaiste. Üldine mulje on külm ja elegantne ning ruum mõjub avaramalt, kui ta tegelikult on.

3. Kahvaturoosa

Kahvaturoosa on täiuslik segu külmast ja soojast värvitoonist. See on selge ja tagasihoidlik toon. Kahvatuid roosasid toone tuleb aga hoolikalt valida. Kui selles on veidi kollast, kõneleb see justkui päikesepaistest. Kui selles on aga veidi sinist, on toon pigem külm. Roosad toonid muudavad ka inimese jume ilusamaks. Näiteks kasutavad paljud fotograafid ja valguskunstnikud roosasid elektripirne, sest see vähendab kortse näol ning inimesed näevad välja nooremad.

4. Kollane

Kollane on päikesepaiste värv. Toone leidub võikreemist kahvatuteni. Kollane jätab ruumist üldjuhul sooja tunde. Eriti sobilik on see siis, kui ruumi paistab väga vähe naturaalselt valgust — väiksesse ja hämarasse ruumi seega ideaalne valik! Parima tulemuse saavutamiseks eelista kollase heledaid varjundeid ja kombineeri neid interjööris valgega.

5. Heledad sinised

Hoolimata sellest, et helesinine on külm toon, suudab ta seinad alati särama panna. Helesinine muudab vannitoa visuaalselt suuremaks ja avaramaks. Kui soovid, et ruum paistaks soe, siis kasuta rohekassinisest tooni koos kuldsega. Võid kasutada vannitoas lisaks ka antiikse välimusega peeglit ja kuldse kumaga lambipirne.

Allikas: homeguides.sfgate.com